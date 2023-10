100 anos de existência ativa suscitam, só por si, o registo histórico de qualquer instituição. Ainda mais se o trabalho feito se destaca nos campos social e educativo, como acontece com as Servas de Nossa Senhora de Fátima (SNSF). A congregação criada em 1923 por Luiza Andaluz, a partir de Santarém, tem hoje obra reconhecida naquela cidade e em muitas outras comunidades no País e no estrangeiro.









Ver comentários