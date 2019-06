Portugal e a Europa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há sempre factos para nos surpreendermos na União Europeia. São de destacar dois nas eleições do passado domingo: primeiro, o partido vencedor em Portugal registou uma percentagem (33,38%) maior do que o tonitruado partido do Brexit no Reino Unido (30,75%), o que mostra a mitomania do referendo pela saída.Segundo, os portugueses pertencem ao reduzido grupo de sete estados onde as listas são fechadas e não permitem a escolha nominal ... < br />