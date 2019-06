Santos populares

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Trata-se do primeiro alerta para a festa e este é dado pelo Santo António de Lisboa: logo à noite, o desfile das marchas na avenida da Liberdade, de arco e balão, a cantar e dançar, mais a corrida aos arraiais nos bairros antigos, de Alfama e Graça até à Bica e Madragoa, para comer sardinhas no pão, com tinto, sangria ou cerveja, e comprar um manjerico com quadra de amor, dão o arranque ao tempo das festas que de norte a sul de ... < br />