Mudanças imparáveis

A recuperar do colapso financeiro, a Islândia desperta o apetite do magnata chinês Huang Nubo (161.ª fortuna do seu país), que pretende comprar 300 km2 de terras (0,3% do território islandês e 4 vezes a área de Lisboa) para instalar um complexo turístico ambiental. Segundo o ‘Financial Times’ o MNE de Reiquejavique foi informado do projecto, que suscita preocupações políticas.