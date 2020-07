O sonho de Salomão

Um antigo parlamentar britânico revelou ontem no ‘Daily Telegraph’ que o ex-primeiro-ministro trabalhista Gordon Brown vetou a distinção de Cavaleiro do Reino a Steve Jobs, da Apple, por ele rejeitar convite para discursar na convenção do partido em 2009. Um porta-voz de Brown negou, mas a denúncia adianta que a ideia da condecoração foi enviada à Apple antes do convite trabalhista, para criar ambiente favorável.