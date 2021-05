A inaceitável situação laboral e de condições de vida, reconhecida em imigrantes no concelho de Odemira, arrasou o orgulho português. Daí surgiu um sobressalto social que gerou um rol de responsáveis. Governo central, com vários ministérios e a Autoridade para as Condições de Trabalho, poder local, partidos, associações patronais, sindicatos e entidades diversas, todos são cúmplices de uma ...