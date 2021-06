A iniciativa até pode ter um efeito pífio para a receita fiscal portuguesa, mas aponta o caminho para um mundo mais justo. Os ministros das Finanças do G7, que reúne as sete maiores economias democráticas do planeta, anunciaram numa reunião, em Londres, apoiar a introdução à escala mundial de um imposto mínimo de 15% sobre os lucros das maiores empresas multinacionais, onde imperam as tecnológicas e a internet.