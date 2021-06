Ver comentários

A estreia dos campeões europeus na defesa do título é um confronto de coração apertado. A Hungria foi o primeiro adversário de Portugal numa grande fase final de futebol. Aconteceu no Mundial de 1966, em Inglaterra, e como em 2016, quando a Seleção passou a fase de grupos com 3º lugar de repescagem e empate 3-3 com os húngaros, os adeptos sofreram muito.