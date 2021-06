O empate no final dos 90 minutos e o sofrido desenrolar do jogo de ontem, em Budapeste, trouxeram à memória outra noite de São João. Há 37 anos, em Marselha, a deceção foi enorme. Desta vez sobreviveu a passagem ao ‘mata-mata’.A partir de agora, exigem-se vitórias nem que seja só no desempate por penáltis. Para convocar a sorte vou continuar a ir à gaveta das recordações ver o Seiko ...