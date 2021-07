E ste problema não se resolve com remodelação ministerial, nem com revisão constitucional, para só referir duas iniciativas em foco na agenda política. De facto, as desigualdades são consequência do próprio funcionamento das sociedades. Resultam do maior rendimento do capital quando comparado com o do trabalho, da inação do poder político e até de causas boas como a perspicácia nos negócios, a inteligência que faz subir no elevador social da escola e o talento para as artes e entretenimento.Para complicar a questão, a História mostra que o fosso das desigualdades apenas se reduziu na sequência do pior, de guerras devastadoras, pandemias e calamidades naturais. Ainda assim, as desigualdades constituem motivo de alarme e revolta porque envolvem sofrimento próprio ou de pessoas próximas e representam uma injustiça que o humanismo não aceita.