Quando apareceu no encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a tocar saxofone diante de um cenário maravilhoso com vista quase completa do planeta Terra, a imagem pareceu límpida e bastante azul.Foi a segunda vez em poucos dias que o astronauta Thomas Pesquet se exibiu para uma megaplateia. Antes, num ‘instagram’, ele mostrou, visto de muito longe, um castelo de densas nuvens de fumo cinzento-escuro sobre a Turquia e a Grécia, pasto de incêndios indomáveis e devastadores.