Vinte anos atrás, numa longa noite de contagem de votos das Autárquicas, Portugal teve um choque com o inesperado. O PS, no governo sem maioria absoluta, perdeu ao mesmo tempo para o PSD as câmaras de Lisboa e Porto, consideradas seguras pelos socialistas. Na capital, Pedro Santana Lopes derrotou por 856 votos João Soares, detentor do cargo e levado de cadeirinha por uma coligação com o PCP-PEV.