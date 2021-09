O pior das eleições Autárquicas do próximo domingo é que não vão mudar nada. Qualquer alteração no número de presidências de câmaras do PS, PSD, PCP e CDS corresponderá sempre ao tudo como dantes. O marasmo político revela-se tanto mais catastrófico quanto se impunha a urgência de reformas decisivas que podiam começar pela mudança de mentalidades no Poder Local.