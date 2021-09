Pode-se mudar Lisboa com sete vereadores eleitos frente a uma oposição maioritária de 10? Carlos Moedas afirma que sim, confiante nas armas do consenso. Na situação vigente, esta é uma novidade a juntar à surpresa da vitória da coligação liderada pelo PSD na câmara de Lisboa. O vencedor de domingo argumenta com a sua experiência na Comissão Europeia, onde se habituou a negociar com o mais aberto leque partidário e recebeu elogios de todos os lados.