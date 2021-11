A dois meses das Legislativas antecipadas, as Diretas no PSD trouxeram à ordem do dia a questão do voto livre. Uma eleição não é livre porque o cidadão pode fazer o que quiser com o voto: pôr a cruz numa opção, anulá-lo, entregá-lo em branco ou abster-se. O voto livre implica o conhecimento das alternativas existentes e a liberdade interior para escolher o que se quer, sem tutelas, nem inibições.