O apelo do presidente da República no encerramento do 5º Congresso da Sedes (Associação para o Desenvolvimento Económico e Social), para se acelerar a reflexão sobre o que é urgente mudar em Portugal, teve fraco eco. A ideia de choque avançada na mesma reunião para limitar o Governo a 11 ministérios, à imagem do que existe no Conselho Europeu, também não ateou polémica.