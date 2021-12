A ideia de abrir os braços aos outros, aos estranhos e aos estrangeiros, nasce do Natal cristão. Aplica-se, no entanto, em termos sociais e políticos, aos imigrantes que constituem, no nosso país, uma realidade maltratada. Os casos de prepotência e terror perpetrados por agentes do SEF e da GNR são uma vergonha a condenar.