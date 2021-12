À trepidação da passagem de ano, 2022 acrescenta logo a abrir uma corrida eleitoral que não se sabe como terminará. Tudo é possível nas próximas Legislativas, após o que se viu no ano findo: as Presidenciais a atear azedumes na esquerda; e as Autárquicas da bazuca a rebentar com a geringonça e abanar o PS e o Governo, devido à perda da Câmara de Lisboa.