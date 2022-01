Um tribunal de Leeds, Norte de Inglaterra, condenou ontem Will Cornick, de 16 anos, a perpétua, com 20 de prisão efetiva e medidas de coação que podem durar toda a vida, por matar na sala de aula uma professora de 61 anos. O crime ocorreu em abril. No Natal, escreveu no Facebook que queria "matar brutalmente" a docente.