Com Putin, a existência tornou-se uma roleta russa. Está-se sempre a pensar que qualquer decisão pode levar à tragédia. O senhor do Kremlin encucou que seria mais terrível do que todos os czares russos e ditadores da União Soviética. Nos 22 anos que leva à frente do mais extenso país do mundo, acima de 185 vezes o tamanho de Portugal, cimentou com manigâncias de todo o género um poder pessoal prepotente.