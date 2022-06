A ânsia dos portugueses por reformas que lhes melhorem a vida confronta-se sempre com as táticas partidárias, a incompetência dos dirigentes políticos e o pavor de quem receia o que a mudança provoca, para além do trabalho que dá. A observação vale para tudo o que a sondagem ontem publicada no CM indica necessitar de reformas, da Saúde ao Ambiente.









