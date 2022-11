A campanha Viva a Vida lançada há uma dezena de anos no ‘Correio da Manhã’, pelo então diretor Octávio Ribeiro, tocou a rebate sobre o desastre demográfico que varre Portugal. Mobilizou boas vontades, mas a reação do poder político foi de surdez absoluta. Os mesmos que fechavam maternidades e adiavam a construção do novo hospital central em Lisboa, entre outras infraestruturas de saúde, prometiam melhores serviços com a racionalização do sistema.









