A aposta no ‘Deixa’

Se a campanha eleitoral fosse um jogo com o antigo pião do ‘Rapa’, Rui Rio apostava sempre no ‘Deixa’. Ele arrasa a política económica do Governo com críticas certeiras, faz juízos temerários e apresenta propostas, às vezes insustentáveis, mas segura a porta aberta para negociar ou até recuar.Quando avalia o que diz, revela uma ideia fixa: "Arrisco a perder ou a ganhar votos.< br />