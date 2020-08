Primeiro foi a destruição do Túmulo de Askia, património mundial da UN-ESCO, e agora as execuções à pedrada: em Aguelhok, cidade do norte do Mali ocupado pelo grupo islamista Ansar Dine e aliados, mais de 200 pessoas assistiram anteontem à lapidação de um casal não casado mas com dois filhos. A região de Tombuctu, que nos tempos de ouro, no século XVI, era centro de tolerância religiosa e racial tornou-se numa terra de opressão e morte.