Sem o cansaço do primeiro-ministro e o esgotamento do Presidente, o Governo já teria levado uma barrela. Destroçado por onze meses calamitosos de maioria absoluta, o executivo está sem força política para enfrentar crises que incluem a guerra na Ucrânia, inflação, ameaças climáticas, necessidades do Estado, democracia insegura e confrontos geopolíticos.









