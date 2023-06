As várias audições e, sobretudo, a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP têm focado o interesse político no desempenho de inquiridores e interrogados. Infelizmente, sobre o papel dos deputados, nunca se vai além de avaliações vagas. É impossível um cidadão estar satisfeito com a sua escolha eleitoral, pela simples razão que na esmagadora maioria dos casos não faz ideia de quem é o seu deputado.









