O controverso primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, perdeu a supermaioria de dois terços no parlamento após uma eleição parcial no domingo. O independente Zoltan Kesz, apoiado pela oposição liberal e a esquerda, venceu com 43% o lugar da circunscrição de Veszprem contra 34% do candidato do partido Fidesz, de Orban.