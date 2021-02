O apoio ao casamento de homossexuais declarado por Barack Obama ter-lhe-á custado o distanciamento de 25% dos seus votantes na Florida. As sondagens apontam para uma vantagem de Romney naquele estado do sul, por 47-41%. Entre os indecisos, há também 23% com menos vontade de se inclinarem para Obama. Pelo contrário, 11% afirmam maior vontade na sua reeleição.