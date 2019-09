Alerta ao eleitor

O ministro das Finanças do Reino Unido, George Osborne, anunciou ontem a concretização de imposto de 25% sobre os lucros das multinacionais em território britânico. O nome ‘Google Tax’ dado à medida tem a ver com as críticas à minimização fiscal praticada pelo gigante americano. A ideia, explicada pelo ministro, é garantir justiça fiscal aos cidadão e empresas do país