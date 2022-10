Nos dias correntes assistimos à entronização do líder todo-poderoso da República Popular da China como não acontecia vai para 50 anos, desde a morte do fundador do regime, Mao Tsé-Tung. Como noutros casos e paragens, com as consequências nefastas que enfrentamos na Ucrânia, a duração de mandatos praticada apagou-se perante a determinação de Xi Jinping de mandar mais e com mais força.









