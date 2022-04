Os muros podem cair, como aconteceu em Berlim ou com a ‘geringonça’ portuguesa, mas as diferenças em liberdade, democracia e melhoria das condições médias de vida continuam evidentes. Apesar dos problemas devidos às desigualdades, injustiças e falta de atenção aos desprotegidos, o mundo ocidental parece um paraíso em comparação com o autoritarismo, prepotência e carências sociais dominantes a Leste.









