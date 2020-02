Apetite de papel

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

É habitual as pessoas gostarem de papel, se tiver valor e, sobretudo, se forem notas. Já parece estranho alguém pedir fotocópias, adivinhando-se, contudo, em casos de uso persistente, que se trata de código para o mesmo papel-moeda. Estapafúrdio, sem dúvida, é alguém mastigar papel como Jesus, o treinador de futebol, faz com as pastilhas elásticas e, ainda mais bizarro, que o engula como se se deliciasse com o sabor a trufas.