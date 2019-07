As listas dos líderes

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O PSD de Rui Rio anunciou para hoje a concretização, em termos de IRS e IRC, do projeto de descida da carga fiscal que sobressai no programa eleitoral para as Legislativas de outubro.O assunto será discutido, especialmente durante a campanha, mas só enfrentará a realidade depois do voto e no caso de ter apoio maioritário. Antes, o tema forte da atualidade é feitura das listas de candidatos a deputados, um processo turvo dentro do sistema eleitoral ... < br />