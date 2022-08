Números do Office for National Statistics, do Reino Unido, revelam que as mulheres já ganham em média mais do que os homens nos grupos etários dos 22 aos 29 anos (mais 1%) e dos 30 aos 39 (mais 0,2%). A mudança é ainda mais notória quando, nos 40 a 49 anos, os homens ganham mais 14%. Nos menos de 21 anos também lidera o masculino.