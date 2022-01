N enhuma eleição inclui garantia de cumprimento da duração da legislatura e a do próximo dia 30 apresenta perigos anunciados repetidamente. Nos debates na TV, António Costa já afirmou que, em caso de derrota eleitoral, abandonará o comando do PS. A decisão provocará um impasse político se o PSD, outro possível vencedor do sufrágio, necessitar de compromisso com os socialistas para ter estabilidade governativa.