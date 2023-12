Pela segunda vez nos últimos três anos, os dirigentes partidários passam o Natal com eleições legislativas à vista. Nenhum pensou, no entanto, numa prenda ao eleitorado que invertesse a tendência de afastamento do voto. Desde a primeira eleição democrática de deputados do pós-25 de Abril, mais de 40 em cada 100 inscritos deixaram de votar.









