50 clientes franceses de bancos na Suíça queixaram-se em tribunal contra as entidades financeiras por informarem mal sobre o fim do sigilo bancário. Em 2009, os bancos suíços disseram-lhes que não havia risco de problema fiscal quando a regularização era dez vezes mais barata do que atualmente. O fim do sigilo está a denunciá-los por fuga ao fisco.