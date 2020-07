Enquanto muitos passageiros continuam a milhares de quilómetros de casa à espera de voos, sabe-se já que os prejuízos provocados pelas nuvens de cinzas do vulcão islandês, contabilizados em 1,5 mil milhões de euros, começarão a ser recuperados com uma subida de 5,2% no preço das passagens. Calcula-se um aumento médio de 21 euros por bilhete. A situação das companhias e a alta do preço do petróleo podem ainda acarretar novas subidas de preços, segundo comunicado do centro de análises Kelkoo.