Se, como escreveu Antoine de Saint-Exupéry de ‘O Principezinho’, publicado há 80 anos, o futuro é o presente corrigido, o País tornar-se-á de certeza melhor. A ideia ressalta do que se revê na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Afinal, o “empresário patriota” que, nos planos do então ministro Pedro Nuno Santos, ia ter “papel relevante” na companhia aérea renacionalizada, acabou afastado pela estratégia do Governo que “não contava” com ele.









