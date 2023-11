Luís Montenegro, candidato indiscutível a futuro primeiro-ministro, tem todo o direito de dizer o que lhe apetece e construir as imagens que entenda. Mais, pode mobilizar personagens das histórias de encantar, como a Cinderela, e atribuir graus de radicalidade segundo tabela própria. Não deve, contudo, entrar em conflito com a História, como se ouviu no Congresso do PSD, ao evocar ‘cristãos-novos’ como sinónimo de oportunistas mentirosos ou troca-tintas perversos.









Ver comentários