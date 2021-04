A ideia está na cabeça de muitos inconformados com as peculiaridades da justiça portuguesa, mas já tem donos com registo da patente em política.De pé! Mafiosos fora!, na língua original Izpravi se! Mutri vun!, é o nome de um partido que se estreou com assinalável êxito nas legislativas búlgaras da semana passada, somando 4,65% dos votos e 14 eleitos.