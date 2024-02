Uma vitória relativa da AD nas eleições regionais dos Açores chegou para mudar as indicações das sondagens sobre as legislativas de 10 de março. Mesmo inquéritos anteriores à novidade registavam já mudança no topo das preferências. E logo no dia seguinte ao voto no arquipélago, os debates televisivos de pré-campanha arrancaram com novos dados sobre a mesa a exigir outras prioridades.









