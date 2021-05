É fundamental que os inquéritos parlamentares sirvam para mais do que ingrediente de programas de humor. Cansa ver o desfile impune de esquecimentos relapsos, mentiras vergonhosas e prosápia de burlão ressabiada de arrogância.A atual edição do inquérito às contas do BES/Novo Banco segue a cartilha de comédias anteriores e o enredo repete-se sem novidade. Os cidadãos já não esperam nada do ...