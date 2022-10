O confronto entre a claque da maioria absoluta de António Costa e os porta-vozes das oposições repete-se com atitudes giratórias na política nacional. No debate do OE 2023, uns desfraldam preocupações com os mercados, a guerra na Ucrânia devido à invasão russa e turbulências na economia. Os outros exigem solução de problemas persistentes da pobreza e desigualdades que não priorizaram quando lhes cabia atuar.









