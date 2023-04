O magnata Patrick Drahi, candidato único à compra da PT portuguesa, anunciou ontem, em Paris, a formação de um novo grupo de media, a Mag&NewsCo que reúne, entre outros títulos, o diário francês ‘Libération’, as revistas ‘L’Express’ e ‘L’Expansion’, e a cadeia TV israelita i24News. As aquisições vão continuar no universo multimédia.