Quem já experimentou diferente, a viver e a trabalhar noutras paragens, sabe que não há céu como o do nosso país. Depois do acolhimento aos peregrinos da JMJ, os abraços a familiares e amigos, com quem não se convivia há muito, e até alguns encontros fortuitos em restaurantes de praia suscitam outra ideia clara: os emigrantes portugueses são os estrangeirados do nosso tempo.









