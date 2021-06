P ortugal é um país sem sorte com gestores públicos e empresários, e também com os políticos que bradam por qualquer dos lados. Estas tribos de agentes da dinâmica económica são cúmplices na mediocridade e na ineficácia. E a população sofre os efeitos. Com uma agravante: o debate político decorre sempre de ataques perversos entre duas hostes, como se ambas não fossem imprescindíveis ...