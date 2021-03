A realidade impõe-no neste tempo de pandemia, em que vivemos uma crise económica e social com consequências graves na perda de rendimentos e no empurrar dos desprotegidos para a pobreza. A Semana Santa dos cristãos lembra-o igualmente em muitos trechos dos evangelhos que se podem sintetizar no lava-pés da Última Ceia, com o apelo de Jesus aos discípulos “também vós deveis lavar os pés uns aos outros”. Para motivaç...