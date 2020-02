Era uma vez no cinema

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na ressaca da noitada dos Óscares, este era uma vez é um filme que não integrou a escolha da Academia, talvez por ter estreado nos EUA apenas em dezembro, no limite do prazo de apreciação, ou por não merecer o interesse das nomeações, mas que corre nas salas portuguesas. Trata-se de ‘Uma Vida Escondida’, documentário biográfico, com imagens poderosas de terra, água e céu, que nos desafia com algumas frases ... < br />