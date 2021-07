Esforço e saber

Hoje é o dia da Matemática nos Exames finais do Secundário. Só os alunos prestam prova, mas a temática diz respeito a todos: os governantes ocupam-se com as políticas educativas, os professores preocupam-se com as estratégias de ensino e os pais com o aproveitamento dos filhos; os jovens preparam-se para a vida adulta e os cidadãos em geral interessam-se pelo desenvolvimento do saber e o seu papel como elevador social, a máquina igualitária que gera as diferenças.A situação é difícil. Contamos com as gerações ‘melhor’ preparadas de sempre, mas revela-se difícil reconhecer competência e modelos estimulantes. As escolas da cultura e das ciências são menos atrativas do que as academias onde se treina futebol. Aliás, é nestas que mais se evidencia o efeito do esforço na conquista de bons resultados e se impõe o exemplo Cristiano Ronaldo com êxito assente no trabalho empenhado e persistente. Em comparação, as escolas apresentam-se como mostruários de vítimas que necessitam de todo o género de auxílio e estão condenadas a nunca conseguir o êxito.